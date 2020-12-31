Новогодний спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» пройдёт в Кремлёвском дворце без зрителей и будет показан 31 декабря в 18:00 на федеральном семейном телеканале «Карусель». В этом сезоне Кремлёвская ёлка впервые состоится в формате телеверсии.Телеканал «Карусель» проведёт трансляцию волшебного мюзикла «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» со сцены Государственного Кремлёвского дворца. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью «Времялёта» и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию. В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.«Уже четвёртый год подряд мы являемся медиапартнёром Кремлёвской ёлки, а в этот раз у нас особая роль. Впервые в истории из-за сложной эпидемиологической ситуации миллионы детей и их родителей увидят праздничный спектакль не в Государственном Кремлёвском дворце, а c экранов телевизоров. Мы приглашаем вас включить телеканал “Карусель” 31 декабря в 18:00 и окунуться в волшебный мир новогодней сказки», — рассказала Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».«Непростая обстановка во всём мире внесла коррективы даже в главное новогоднее событие России — Кремлёвскую ёлку. С одной стороны, очень жаль, что десятки тысяч ребят не смогут в этом году продолжить добрую многолетнюю традицию и не посетят новогодние представления в Государственном Кремлёвском дворце, не увидят красавицу ёлку на Соборной площади. Но, как ни странно, и в этой ситуации нашлось место позитивному — благодаря телевидению мы покажем волшебную сказку в канун Нового года всем желающим! Миллионы людей по всей России и за её пределами смогут «оказаться» 31 декабря в Кремлёвском дворце и насладиться добрым новогодним спектаклем у себя дома, в кругу семьи. Это очень важно, ведь Новый год, в первую очередь, семейный праздник, время для встречи со своими родными и близкими», — считает генеральный директор, художественный руководитель Государственного Кремлёвского дворца, народный артист России Пётр Шаболтай.Уже более полувека Кремлёвская ёлка остаётся главным новогодним спектаклем страны, дарящим всем участникам незабываемые впечатления. Новогоднее торжество проводится с 1963 года в Государственном Кремлёвском дворце. Ежегодно сотни тысяч детей приезжают с разных уголков России и стран СНГ, чтобы увидеть волшебный новогодний спектакль.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодняя елка в Сыктывкаре вошла в топ-5 самых высоких в России (подробности)