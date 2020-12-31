Три педагога из Коми одержали победу во Всероссийском мастер-классе учителей родного, в том числе русского языка – 2020. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования.В Москве прошел очный этап Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том числе русского языка – 2020. Коми представляли победители Республиканского конкурса профессионального мастерства «Коми велӧдысь-2020» учитель коми языка и литературы МОУ Ручевской СОШ Диана Гребенюк и музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» с. Пажга Варвара Симакова. Участником мероприятия также стала учитель коми языка и литературы МОУ «СОШ» с. Большелуг Корткеросского района Эльвира Старцева.В этом году Всероссийский мастер-класс прошел в формате сообщений об использовании методических приемов на уроках преподавания родного языка, о методике преподавания языков народов России в статусе родных языков с опорой на знания, полученные при изучении русского языка, и методике преподавания русского языка в статусе родного.В очном туре очного этапа Всероссийского мастер-класса приняли участие 36 участников: 29 участников очно, 7 участвовали посредством видеоконференцсвязи. Участники мастер-класса делились собственными наработками и методиками преподавания родного языка, используемыми учителями из разных регионов страны.Гребенюк и Старцева стали победителями Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том числе русского языка в номинации «Учитель-наставник». Симакова стала победителем в номинации «За формирование интереса к родному языку».Основная цель мероприятия – содействие сохранению и развитию языкового и культурного многообразия народов России. Главной задачей Всероссийского мастер-класса является укрепление культурных связей и взаимоуважения между народами России; распространение передового педагогического опыта в области преподавания языков народов России и новаторских подходов к развитию языковой культуры обучающихся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Педагогам Коми «автоматом» продлили аттестацию до 2021 годаИз-за пандемии многие не могут ее подтвердить сейчас (подробнее)