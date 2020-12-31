Два пожилых жителя Сыктывкара устроили ДТП из-за нежелания одного из них уступить дорогу, сообщает УГИБДД МВД по Коми. Инцидент произошел накануне, 30 декабря, в столице республики.Сообщается, что 68-летний водитель отечественной легковушки не уступил дорогу иномарке. Мужчина, который был за рулем Volkswagen Tiguan, влетел на высокой скорости в «четырнадцатую» на Гаражной улице.Известно, что в ДТП пострадал 69-летний водитель иностранного авто. Он получил различные травмы головы и позвоночника, однако в госпитализации он не нуждается, заявили осмотревшие его врачи.В пресс-службе ведомства отметили, что водитель ВАЗа к ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 97 раз, из низ 28 - в течение года. Водительские права мужчина получил в 1994 году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре водитель устроил ДТП из-за приступа эпилепсии (подробности)