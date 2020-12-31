Более 1800 призывников из Коми отправились на военную службу в 2020 году, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на военного комиссара РК Дмитрия Федина. Он заявил, что Коми выполнила 100-процентный объем призыва, который был установлен в этом году.Федин заверил, что вся призывная кампания прошла в строгих рамках, установленных Роспотребнадзором. В целях недопущения распространения инфекции все призывные пункты были оснащены необходимым медицинским имуществом, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.На призывных пунктах осуществлялся контроль для исключения проникновения граждан, имеющих признаки заболеваний. На входе призывникам проводилось измерение температуры тела, обработка рук кожным антисептиком, выдавались маски и перчатки. Молодые люди с повышенной температурой тела или признаками заболеваний не допускались на призывной пункт.В войска (силы) для прохождения военной службы по призыву из Республики Коми было направлено более 1800 военнослужащих, которые проходят службу в воинских частях и силах Северного флота, Западного военного округа, Воздушно-космических Силах и войсках Федеральной службы национальной гвардии. Более 30% пройдут обучение в учебных центрах Министерства обороны Российской Федерации и продолжат службу на должностях младших военных специалистов, - рассказал Федин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ этом году более 1800 жителей Коми призовут в армию (подробности)