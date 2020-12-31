Россияне рассказали, какие подарки они хотели бы получить от Деда Мороза в этом году. Соответствующее исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Согласно результатам опроса, на первом месте – здоровье себе, родственникам и всем людям в целом (29%). Хорошим подарком стало бы завершение пандемии, отмена ограничений и вакцина от коронавируса (11%). Также опрошенные загадали бы повышение уровня жизни, повышение пенсии и мир во всем мире (по 8%). В топ-8 новогодних желаний совершеннолетних россиян также вошли: материальное благополучие (7%), достойная работа и карьерный рост (6%).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре изменили график работы автобусов в Новый год (подробнее)