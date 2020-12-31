Жители Вуктыльского округа остались без праздничного новогоднего салюта. Виной всему сложная эпидемиологическая ситуация.- К большому сожалению, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, принято решение об отмене проведения новогоднего фейерверка, - рассказали в пресс-службе местной администрации.Власти района заверили, что все сэкономленные средства пойдут на организацию мероприятий, посвящённых юбилею Республики Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВместо новогоднего салюта сыктывкарцам предлагают покататься на конькахВ администрации рассказали, куда потратят сэкономленные деньги (подробности)