Глава администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова вручила сиротам ключи от новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Жилье детям-сиротам выделили в доме по Октябрьскому проспекту, 218. Сегодня ключи получили Владимир Коюшев, Мария Жмака, Валерия Игнатьева и Виктория Пигулина.В 2020 году для граждан из числа детей-сирот приобретена 21 квартира в доме по улице Панева, 8, а также 24 квартиры в доме по Октябрьскому проспекту, 218. Кроме того, на условиях специализированного найма уже было предоставлено 24 жилых помещения, в том числе в доме по улице Панева, 3.Всего в этом году квартиры получили 69 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2021 году жилыми помещениями планируется обеспечить не менее 60 граждан из указанной категории.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Усинская прокуратура дала возможность сироте получить собственное жильёПришлось побороться с мэрией (подробнее)