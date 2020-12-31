В среду, 30 декабря, в Воркуте горела квартира, из дома эвакуировались 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 19:02. В одном из домов на улице Суворова загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 19.30. Пламя повредило стены, потолок и домашние вещи на площади шесть квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал. 10 жителей дома своевременно эвакуировались. На месте происшествия работали девять человек и три единицы техники. Причиной пожара, по предварительным данным, является неосторожное обращение с огнем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре горела квартира: погибла женщина-инвалидТрагедия произошла в поселке Верхняя Максаковка (подробнее)