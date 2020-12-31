Прогноз магнитных бурь на 31 декабря и первые числа января настолько благоприятный, что такого не бывало уже несколько месяцев.По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), с 31 декабря по 27 января не ожидается даже малейшей магнитной бури. Конечно, как и в долгосрочном прогнозе погоды, здесь возможны корректировки. И все же приятно, что начало года обещают благополучным.Напомним, в декабре 2020 года на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние три года. И ее последствия долго ощущались на Земле.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ начале января в Коми ожидается аномальная погодаСиноптики дали прогноз на ближайшие дни (подробности)