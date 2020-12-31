За этот год мы все научились правилам безопасности в условиях пандемии, вне зависимости от того, соблюдаем их или нет. Но с началом каникул мы решились напомнить простые правила, которые снизят риски заражения гриппом, ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, включая COVID-19. Они годятся даже для ковид-диссидентов. Пожалуйста, будьте здоровы!Заранее готовьте ребенка к празднику - полноценное питание, закаливание, соблюдение режима дня – поможет не заболеть вашему малышу в праздничные дни.Не водите ребенка на праздник, даже при легком недомогании.Следите за соблюдением ребенком правил личной гигиены.Обратите внимание, чтобы праздничный наряд вашего ребенка был удобный и комфортный – одевать ребенка стоит так, чтобы он не замерз, или, наоборот, не вспотел. Он не должен сковывать движение ребенка, а обувь не должна быть скользкой.Ограничьте контакты с детьми, у которых есть признаки вирусных заболеваний (насморк, чихание, кашель).Не кормите ребенка на ходу, не покупайте продукты с «рук».Контролируйте употребление малышом сладостей.Поите ребенка на празднике только бутилированной водой.Следите за сроками годности и условиями хранения употребляемых продуктов.Следите, чтобы ребенок соблюдал осторожность при пользовании хлопушками и бенгальскими огнями. Не допустимо использование ребенком фейерверков или других пиротехнических изделий.Хорошего вам Нового года и каникул!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ начале января в Коми ожидается аномальная погодаСиноптики дали прогноз на ближайшие дни (подробности)