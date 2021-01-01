Новая улица появится в Ухте, сообщает администрация города.Проект новой улицы уже создан и сейчас проходит процедуру утверждения. Это будет параллельная Набережной газовиков объездная дорога. После завершения экспертизы администрация города подаст заявку на получение денег на строительство и официальное оформление документации.А еще в этом году продолжат ремонт дорог и тротуаров как в самом городе, так и в поселках. В программе поселки Дальний и Водный.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми до 2025 года начнется строительство 28 новых школВ республике также собираются построить шесть детских садов (подробности)