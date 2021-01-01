Первое в Коми в новом 2021 году сообщение о пожаре поступило огнеборцам Ухты. 1 января 2021 в 00:02 позвонили об огне в кирпичном гаражном массиве у дома №12 по улице Юбилейная. Огнеборцы прибыли через 5 минут после вызова. Как оказалось, возгорание произошло в одном из гаражных боксов. Пожар был ликвидирован в 00:51. Гараж общей площадью 24 м² поврежден огнем на площади 10 кв. метров.В ликвидации пожара принимали участие 14 человек и 5 единиц техники. Причиной пожара, по предварительным сведениям, являются недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования.В 00:24 сообщение о возгорании автомобиля «Ford Fusion», находившегося у дома 39а по Ленинградской улице, поступило в пожарно-спасательную службу Воркуты. 7 пожарных на 2-х автоцистернах прибыли к месту вызова через 5 минут. В 00:51 огонь был потушен. Причиной, по предварительным данным, могли послужить недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования в автомобиле.В 01:01 ночи ухтинским огнеборцам поступило сообщение о возгорании мусорного контейнера у дома № 10 по проспекту Космонавтов. Через 2 минуты прибыла пожарная автоцистерна с 4 пожарными 21-й пожарно-спасательной части ФПС. Горящий контейнер был потушен за несколько минут. Огнём в металлическом контейнере был уничтожен мусор на площади 4 м². Предварительно, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.В 01:24 в пожарно-спасательную службу Усть-Цилемского района поступило сообщение о возгорании в деревянной бане на одном из частных подворий по улице Советская в селе Усть-Цильма. Огнеборцы прибыли через 4 минуты. Пожар был полностью ликвидирован в 02:38. В бане огнем повреждены изнутри стены на площади 12 квадратных метров. В тушении участвовали 5 огнеборцев и 2 автоцистерны 27-й пожарно-спасательной части ФПС. По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в бане, сообщает МЧС по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервые жертвы коронавируса в Коми в 2021 году (подробности)