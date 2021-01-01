В Республиканском перинатальном центре в ночь на 1 января в 0:33 зарегистрирован первый в этом году родившийся ребенок. Мама девочки прописана в Корткеросе, проживает в Сыктывкаре. В семье девочка стала первым ребенком.Девочка здорова, весит 3,735 кг. В новогоднюю ночь она стала единственным младенцем, появившимся на свет в Коми, сообщает «Комиинофрм».За 31 декабря 2020 года в центре появились на свет три ребенка: два мальчика и одна девочка.В целом в 2020 году в Республиканском перинатальном центре были 2890 родов и появились 2953 ребенка. Как пояснил замглавврача КРПЦ Владимир Люсков, разница в цифрах обусловлена тем, что были двойни.Из родившихся 1519 - мальчики, 1434 — девочки. Самой молодой роженице исполнилось 15 лет, самой старшей — 43 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовая улица появится в Ухте (подробности)