В городе Вуктыл в Республике Коми установили памятник «Бог северных ветров». Этот арт-объект появился по инициативе учителя географии одной из местных школ, а его созданием занимался петербургский скульптор Вильгений Мельников.Напомним, в июле этого года экспертный совет всероссийского конкурса «Культурный след» выбрал пять проектов-победителей, сообщают организаторы конкурса. Среди них заявка от учителя географии Александра Пинежанинова из Вуктыла. Его идею установить арт-объект мифическому существу, который управляет северными ветрами, признали лучшей. Воплотил ее в жизнь скульптор из Петербурга Вильгений Мельников.Стоит отметить, что в постамент встроен QR-код. При наведении камеры смартфона на него, пользователь попадает на сайт, где собрана самая интересная информация о мифологии и истории города.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовая улица появится в Ухте (подробности)