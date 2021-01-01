Инцидент произошел в школе поселка Казлук Усть-Вымскому района перед новогодними каникулами. Девятиклассник схватил за шею первоклассницу, рассказывая о своей встрече с Дедом Морозом. Девочку успели спасти от травм, а возможно и смерти, вбежавшие учителя.Сотрудники ОМВД по Усть-Вымскому района проводят проверку по факту причинения вреда здоровью девочки, сообщили «Комиинформ» в управлении образования Усть-Вымского района.Подросток является ребенком с ограниченными возможностями здоровья и имеет инвалидность, со 2 класса обучается по индивидуальному учебному плану. Нуждается в постоянном контроле, поэтому на переменах находится постоянно с учителем.\\"25 декабря в учебном кабинете находились учащиеся 1 класса и классный руководитель. Во время перемены в класс забежал учащийся 9 класса и стал рассказывать ребятам о том, как Дед Мороз угостил его конфетами. В это время девочка стояла к нему спиной, и подросток схватил ее за шею, чтобы повернуть к себе лицом. Учитель и забежавшая в класс уборщица служебных помещений стали разжимать руки школьника и быстро освободили девочку. Девочка не плакала и даже не понимала, что произошло, педагог обняла первоклассницу и стала с ней разговаривать. Со звонком весь класс пошел на праздничное мероприятие, где девочка рассказывала стихотворение, после завершения праздника первоклассники пили чай, играли, веселились. В хорошем настроении все дети с подарками спокойно разошлись по домам\\", - объяснили в управлении образования.Также в муниципалитете сообщили, что учитель 1 класса казлукской школы является первым учителем мальчика, он к ней эмоционально привязан и поэтому забежал в этот кабинет. Маме и бабушке первоклассницы на встрече в школе принесли извинения и пообещали, что подобное не повторится.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХлопотная новогодняя ночь выдалась для пожарных в КомиМашины, бани, гаражи горели по всей республике (подробности)