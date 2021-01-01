2 января в Коми будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. На северо-востоке ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Ветер ЮВ, 6-11 м/с.Температура ночью и днем -12...-17, при прояснении -19...-24, на юго-западе -7...-12°С. На северо-востоке температура ночью и днем -27...-32, местами ночью -33...-38, днем -20...-25°С.В Сыктывкаре будет облачно. Ночью умеренный, днем временами небольшой снег. Ветер ЮВ, 6-11 м/с. Температура ночью и днем -9...-11°С, сообщает Коми ЦГМС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)