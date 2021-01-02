В Сыктывкаре на стадионе в местечке Давпон по ул. Морозова, 195 инструкторы городского Центра спортивных мероприятий проведут соревнования по хоккею с мячом, функциональную тренировку на петлях Aerosling для всех возрастов, дискотеку на льду, а также детскую программу с зимними забавами.Начало запланировано на 4 января, в 11:00. На следующий день, 5 января, в это же время аналогичная программа будет проведена у школы № 21 по ул. Красных партизан, 58.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖители Сыктывкара устроили новогодний праздник для бездомныхТрогательное видео, которое поднимет любое настроение