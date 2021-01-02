В канун Нового года в Ижме завершился капитальный ремонт двух домов. На это ушло почти пять с половиной миллионов.В многоквартирном дома № 15 по улице Советской сделали ремонт отмостки, входного крыльца, заменены общедомовые окна (в подъезде), фасад дома утеплен и обшит металлическим листом.«В целом дом наш добротный, кирпичный, но внешний вид оставлял желать лучшего, да и стены были холодными, особенно на первом этаже. Теперь красиво, нарядно и, главное, тепло. Ремонт дома стал отличным подарком к Новому году для всех жителей нашего дома», - прокомментировала председатель совета дома Марина Терентьева.В многоквартирном доме в поселке Том по улице Центральная, 76 выполнен полный демонтаж старой кровли, обустроена новая стропильная система, утеплено чердачное перекрытие, выполнены работы по устройству кровли из металла, отделке дымовых труб металлом, отделке слуховых окон и частичной замене стропильной системы крыши.Выполненные работы на объектах принимала комиссия в составе представителей организации подрядчика, администрации района и жителей многоквартирного дома.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссияне рассказали, какие подарки они хотели бы получить от Деда Мороза (подробности)