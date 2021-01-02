Минимальная розничная цена на водку, коньяк и шампанское повысилась с 1 января 2021 года.Приказом министерства финансов РФ утверждено повышение минимальных розничных цен в рознице. Цена на водку с нового года вырастет с действовавших до Нового года 230 рублей до 243 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. На коньяк за аналогичный объем увеличилась с 433 рублей до 446 рублей, на игристое вино - с 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра - до 169 рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДля курильщиков ужесточают правила с 1 января 2021 года (подробности)