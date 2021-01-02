Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Коми» просят помощи в поиске женщины из Сыктывкара.Татьяне Юрьевне Тороповой 46 лет. Она проживает в сыктывкарском микрорайоне \\"Орбита\\", ул. Тентюковская. 2 января 2021 года около 03.00 ушла из дома и не вернулась.Приметы: рост: 165 см, телосложение xудощавое, глаза чёрные, волосы светло-русые, прямые короткая стрижка.Была одета: пуховик персикового цвета, чёрные джинсы, черные демисезонные ботинки, черная вязаная шапка.Особые приметы: шрам на правом виске после операции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтала известна судьба пропавшего в Коми мужчины с кинжалом на шееЕго поиски длились долгие месяцы (подробности)