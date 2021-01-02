7 января в Санкт-Петербурге состоится грандиозное пиротехническое шоу – Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда». В 2021 году фестиваль впервые пройдет онлайн.Зрители России и других стран смогут стать свидетелями завораживающего события. Для этого достаточно подключиться к прямой трансляции на официальном городском туристском портале 7 января в 20:00. Также трансляция будет доступна и в группе Минкультуры Коми ВКонтакте.В программе шоу: красочные фейерверки, масштабные лазерные и световые представления, а также оригинальные выступления театра огня в самых знаковых местах северной столицы.Участие в фестивале примут восемь российских пиротехнических команд, которые создадут огненные представления. В числе участников и сыктывкарская команда творческой мастерской «КоллажЪ». За спиной у нее более 20 лет организации фейерверк-шоу. За годы существования компания неоднократно участвовала в фестивалях пиротехнического искусства общероссийского и международного уровня.«Участие в фестивале – это возможность показать собственное видение фейерверка своим коллегам-соперникам, а также перенять их ноу-хау, что по большому счету только на руку делу развития пиротехнического искусства. В своей остросоциальной постановке мы расскажем о том, что несмотря на то, что ушедший 2020 год принес всему человечеству немало бед, все обязательно наладится, надо только надеяться, верить и любить», – поделился секретами грядущего шоу художественный руководитель Владимир Колов.Во время праздника состоится состязание сильнейших пиротехников. Свое мастерство представят команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, Сыктывкара и Казахстана. Члены профессионального жюри – лучшие международные специалисты в области пиротехнического искусства из Андорры, Болгарии, Испании, Италии, Китая, Мальты, Португалии и США оценят их мастерство в режиме онлайн.Проголосовать за команду Республики Коми можно будет в официальной группе фестиваля ВКонтакте и FacebookЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Бог северных ветров» живет теперь в Коми (подробности)