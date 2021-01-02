Потепление, которое началось в Коми в последние дни уходящего года, продолжится и в первые дни нового. На крайнем северо-востоке ослабление 30-ти градусных морозов произойдет только 3-4 января.Практически до конца каникул большая часть территории окажется под опекой Сибирского антициклона. Погода ожидается спокойная и малоснежная. И только на крайнем севере, из-за влиянием циклона, 7-8 января прогнозируется снег, порывистый ветер и метель.В отличие от прошлогодних каникул с аномально теплой погодой, эти каникулы ожидаются с морозами. До Рождества температура воздуха в течение суток будет колебаться от -15С до -22С, а затем произойдет усиление морозов, по предварительным данным до -25...-32С, сообщает Коми ЦГМС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)