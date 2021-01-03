Ведущая лыжница Республики Коми Юлия Ступак 2 января заняла второе место и принесла России первую женскую медаль в многодневной лыжной гонке Тур де Ски.В этот день гонка в швейцарском Валь Мюстаире спортсмены соревновались в масс-старте классическим стилем на 10 и 15 км.Стоит отметить, что серебряная медаль Юлии – «с золотым отливом». Она уступила 0,7 секунды победителю – шведке Линн Сван, показавшей результат 30.09.9. Бронзу забрала американка Джесси Диггинс (+0,8 секунды).Напомним, что для Юлии Ступак этот спортивный сезон уже принес хорошие результаты. В декабре она завоевала серебряные медали на этапах Кубка мира в Давосе и Дрездене, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСыктывкарцы зажгут «Рождественскую звезду» в Санкт-Петербурге (подробности)