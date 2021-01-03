Пропавшая 2 января в сыктывкарском микрорайоне «Орбита» 46-летняя Татьяна Торопова найдена. Ее обнаружили в подъезде на девятом этаже дома №16 по улице Малышева.Напомним, женщина, нуждающаяся в медицинской помощи, вышла 2 января около трех часов ночи из дома на улице Тентюковской и не вернулась. В тот же день поисковый отряд «ЛизаАлерт Коми» объявил поиски.Пропавшую нашли уже вечером. Женщина жива, ее здоровью ничего не угрожает. Человек, который нашел пропавшую, сказал, что она кого-то искала.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа трассе в Коми Skoda Octavia улетела в кювет (подробности)