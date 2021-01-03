В январе дополнительные автоэкипажи ГИБДД будут патрулировать на улицах Сыктывкара. Операция «Нетрезвый водитель» пройдет в два этапа: со 2 по 6 января и с 18 по 20 января 2021 года.Массовые проверки водителей автотранспорта организуют 2 и 18 января. В эти дни стражи порядка будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.Госавтоинспекция г.Сыктывкара напоминает, что максимальная санкция за вождение в нетрезвом виде предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми подорожало спиртное (подробности)