Сообщение о том, что огонь бушует в посёлке Седкыркещ, поступило в пожарно-спасательную службу Сыктывкара 2 января в 21:11.Уже через 4 минуты пожарные прибыли на место ЧП. К этому времени по улице Сосновый бор уже горели три сарая и гараж. С огнем боролись 10 человек, задействовали 2 пожарные автоцистерны. Благодаря слаженной работе, пожарные не позволили огню перекинуться на соседние строения.На борьбу с огнем ушло почти три часа. Ликвидация пожара была объявлена в 00:12. Общая площадь повреждения четырех построек огнем составила 80 квадратных метров.По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог, сообщает ГУ МЧС по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАвтомобиль слетел в кювет на трассе КомиПострадала юная пассажирка (подробности)