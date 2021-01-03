В столице Коми 5, 6 и 8 января состоятся дни ГТО. В программу войдут нормативы по стрельбе из пневматической винтовки и электронного оружия, упражнения по зальным видам на общую физическую подготовку и плавание.Приглашают всех желающих. На выполнение нормативов необходимо заранее записаться по телефону 31-64-64 или через сообщество в «ВКонтакте». При себе на тестах нужно иметь удостоверяющий личность документ, медицинский допуск, заявку на участие в тестировании и согласие на обработку персональных данных, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.Напомним, 4 января, в 11:00 в Сыктывкаре на стадионе в местечке Давпон по ул. Морозова, 195 инструкторы городского Центра спортивных мероприятий проведут соревнования по хоккею с мячом, функциональную тренировку на петлях Aerosling для всех возрастов, дискотеку на льду, а также детскую программу с зимними забавами.На следующий день, 5 января, в это же время аналогичная программа будет проведена у школы № 21 по ул. Красных партизан, 58.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВсе обязательно наладится, надо только надеяться, верить и любитьСыктывкарцы зажгут «Рождественскую звезду» в Санкт-Петербурге (подробности)