Сегодня, 3 января, около 9.53 в Вуктыле вышла из строя система отопления из-за прорыва в котельной.Руководитель администрации Гульнара Идрисова сообщила, что подача тепла в Вуктыле сегодня будет полностью восстановлена. \\"Ремонтные работы закончены, задвижки открыты. В течение 30 минут режим работы будет восстановлен полностью\\", - написала около 13 часов Гульнара Идрисова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».Она посоветовала жителям Вуктыла в случае отсутствия отопления обращаться в ЕДДС по тел.2-30-20.Отметим, что сегодня в городе температура днём была -20...-22 °C.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ поселке Сыктывкара неизвестные сожгли целое хозяйствоПочти 3 часа пожарные пытались спасти соседей (подробности)