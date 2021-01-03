В январе средняя температура воздуха в большинстве районов Коми ожидается ниже климатической нормы на 2С, на крайнем северо-востоке — на 3...5С; в юго-западных районах — около средних многолетних значений. Месячная сумма осадков — в пределах 60-90% от нормы.Большую часть января характер погодных условий будет определяться Сибирским антициклоном. Лишь во второй и третьей декадах января ожидается непродолжительное влияние циклонов, из-за чего погода будет неустойчивой с резкими температурными перепадами.Прогнозируется, что в течение значительного периода месяца температурный фон будет оставаться близким к климатической норме и ниже её. И только в третьей и последней пятидневках месяца наиболее вероятно превышение температурного фона над климатической нормой. До конца первой декады сохранится морозный характер погоды.Предполагается, что во второй и третьей декадах месяца преобладающие дневные температуры воздуха будут составлять -8...-15С, при похолодании — -20...-25С, преобладающие ночные будут находиться в пределах -17...-24С, при похолодании -28...-35С, на северо-востоке в отдельные сутки возможно понижение до -37...-42С.Прогноз является ориентировочным и отражает лишь вероятную тенденцию в изменении температуры воздуха внутри месяца, уточняют в Коми ЦГМС.К сведению, в январе средняя температура воздуха находится в пределах -15....-17С, на крайнем северо-востоке -20С. Месячная сумма осадков по многолетним данным составляет 29-46 мм.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)