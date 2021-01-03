Настоящее новогоднее чудо произошло в Коми с 59-летним жителем деревни Усть-Унья. Но еще большим чудом кажутся его стойкость и воля к жизни.Эта история напоминает рассказы Джека Лондона о суровом Севере. 24 декабря мужчина выехал на снегоходе из деревни Усть-Унья в деревню Бёрдыш по реке Унья на снегоходе и пропал. Как позже выяснилось, техника провалилась на льду реки.Мужчина выбрался. Он две ночи мужчина ночевал в лесу, обморозил ноги. Но добрался до нежилой деревни Светлый Родник.Где его 30 декабря и обнаружили спасатели Троицко-Печорского отряда СПАС-Коми регионального Комитета ГО и ЧС. Поисковая операция продолжалась все это время, хотя надежды найти человека живым в такие холода на просторах Коми через столько дней практически нереально. Счастливчика эвакуировали в родную Усть-Унью, сообщает «Комиинформ».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПропавшая в Сыктывкаре женщина найденаИзвестно, что произошло (подробности)