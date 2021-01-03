В первый день нового года, 1 января, сотрудники Прилузского отряда СПАС-Коми республиканского комитета ГО и ЧС пришли на помощь семье с двумя детьми на трассе в Коми.Супружеская пара с детьми 7 и 12 лет ехала в Киров со стороны Сыктывкара на автомобиле Opel. На 158-ом километре автодороги Сыктывкар - Киров в районе поворота на село Занулье Прилузского района из-за мороза автомобиль сломался.Сообщение о ЧП поступило в ЕДДС Прилузского района около 14:00. Спасатели тут же выехали на трассу. Они эвакуировали женщину и детей в придорожное кафе села Объячево, а глава семейства остался на трассе ждать эвакуатор, сообщает \\"Комиинформ\\". В результате инцидента никто не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОн шесть дней полз по лесу с обмороженными ногамиНастоящее новогоднее чудо произошло с жителем Коми (подробности)