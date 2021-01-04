Правительство Коми обновило прогноз по рождаемости и продолжительности жизни в республике.Средняя продолжительность жизни в Коми в 2020 году составит 71,3 года. Ожидается, что с 2021-го она будет ежегодно увеличиваться, достигнув к 2023 году в базовом варианте 72,3 года, в консервативном варианте — 71,5 года.А вот в отношении коэффициента рождаемости правительство Коми не так оптимистично. Уже по итогам 2020 года он ожидается ниже уровня 2019 года — 9,1 родившихся вместо 9,6 на 1000 человек населения. А дальше он будет только падать.Отрицательная динамика связана со сменой поколений. Во-первых, сейчас в период фертильности входят рожденные в 1990-х годах – время провала рождаемости. Во-вторых, кардинально меняются взгляды на семейные ценности. Многие не торопятся вступать в брак, обзаводиться детьми или решают ограничиться одним ребенком. Они объясняют это сложными условиями жизни: жилищные условия, занятость женщин, имеющих малолетних детей, уровень доходов и социальных гарантий.В 2023 году, согласно новому прогнозу правительства Коми, общий коэффициент рождаемости в зависимости от сценария составит 9 или 9,3 родившихся на 1000 человек. Раньше предполагалось, что он составит 9,4-9,5.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРеспублика Коми в числе лидеров по оттоку населения в России (подробности)