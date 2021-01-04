Авария произошла в Сыктывкаре вчера, 3 января. Водитель 1998 года рождения за рулем Kia Spectra ехал по улице Тентюковской в сторону Петрозаводской. В 21.00 Kia Spectra столкнулась с двигавшейся впереди Kia Sportage. Это произошло напротив дома №110. Как считают автоинспеторы, водитель Spectra не выбрал безопасную скорость движения.В результате столкновения пострадала пассажирка Kia Sportage - женщина 1980 года рождения. Она получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. В момент аварии была пристегнута ремнем безопасности, что, скорее всего, уберегло ее от более серьезных травм.Виновник аварии привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 2 раза в течение года, имеет стаж вождения с 2016 года. В момент аварии был трезв, сообщает УГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа трассе в Коми в беду попала семья с двумя детьмиИзвестны подробности спасения