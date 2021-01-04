3 января на пожаре в селе Шошка Княжпогостского района погиб человек. По предварительным сведениям, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает ГУ МЧС по Коми.Сообщение о пожаре в частном деревянном доме по улице Центральная поступило в 14:46. Первыми, в 15:55, на место вызова прибыла добровольная пожарная команда села Шошка в составе 3 человек и пожарной автоцистерны. К этому времени деревянный дом уже полыхал вовсю.Из Емвы на помощь добровольцам прибыли подразделения 23-й пожарно-спасательной части ФПС в составе 10 человек и 2 единиц техники. Борьба с огнем продолжалась почти восьми часов. Распространению огня способствовало позднее обнаружение пожара. Только после полуночи 4 января, в 00:30 была объявлена ликвидация пожара, в результате которого жилой дом площадью 150 м² полностью уничтожен огнем. На месте пожара обнаружен погибший хозяин дома – мужчина 1970 года рождения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа трассе в Коми в беду попала семья с двумя детьмиИзвестны подробности спасения