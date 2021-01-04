Управление Россельхознадзора по Коми выявило поступление в ООО «Перспектива» в Печоре партии субпродуктов от невиданных по размерам коров.Если верить сопроводительным документам, в августе 2020 года ООО «Бекон» из Республики Марий Эл из одной головы крупного рогатого скота смогло выработать 1718 кг сердца говяжьего замороженного, 2231,7 кг говядины в четвертинах замороженной, 105,4 кг печени говяжьей замороженной.Ведомство уточняет: от одной коровы можно выработать в среднем до 300 кг мяса, 3 кг сердца, 6 кг печени.В ноябре 2020 года в Печору поступила партия субпродуктов от этих удивительных коров: сердце говяжье замороженное в количестве 36,5 кг.Данный факт, предположительно, свидетельствует об использовании при производстве пищевой продукции контрафактного сырья. Информация направлена военному прокурору Воркутинского гарнизона военной прокуратуры западно-военного округа для принятия соответствующих мер реагирования, сообщает ведомство.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДетский сад в Сыктывкаре закупил мешками опасную крупу (подробности)