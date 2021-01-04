3 января в 10:21 утра в пожарно-спасательную службу Воркуты поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в 4-этажном кирпичном доме по адресу: ул.Комарова, 23а.Пожарные подразделения прибыли на адрес вызова через 6 минут. Из квартиры, заполненной дымом, спасли квартиросъемщицу - женщину 1966 года рождения. Ещё 3 жильца дома эвакуировались самостоятельно.Пожар был ликвидирован за 15 минут. Огнем уничтожена стиральная машина и повреждена стена на площади 1 м². В ликвидации пожара принимали участие 7 огнеборцев и 3 единицы техники пожарно-спасательного гарнизона МО ГО «Воркута». По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель села Коми сгорел заживо в собственном домеИзвестны подробности страшной гибели