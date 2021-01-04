Сотрудниками УМВД России по Сыктывкару возбудили два уголовных дела по факту мошенничества.Аферистам удалось убедить 41-летнюю жительницу местечка Лесозавод в том, что один из работников банка оформил на ее имя кредит. Незнакомцы пояснили: для того, чтобы женщине не пришлось возвращать банку крупную сумму, ей нужно сообщить так называемый «код блокировки» для отмены финансовой операции. Потерпевшая сообщила все данные по карте и числа из смс-сообщений, думая, что отменяет оформление кредита.Однако на самом деле злоумышленники в это время поменяли пароль для входа в личный кабинет по ее карте и быстро оформили кредит на ее имя. Денежные средства потерпевшая по требованию собеседников сняла в банкомате поступившие на ее счет 127 000 рублей, а после перевела на продиктованный звонившими счет. Собеседники пояснили: это нужно для того, чтобы ими не воспользовался неблагонадежный банковский сотрудник. Спустя короткое время сыктывкарка поняла, что совершила ошибку и отправилась в полицию.Мужчина 1969 года рождения подал заявку о рефинансировании кредита на 900 тысяч рублей на случайном сайте. На следующий день ему перезвонили и сообщили, что заявка одобрена, и для выдачи денег необходимо оплатить страховку 9 в размере тысяч. Еще через день сумма бумаг за оформление и выдачу займа увеличилась. В итоге посредством терминала потерпевший перевел лжекредиторам 62 000 рублей.Когда супруга заявителя узнала о том, что он переводит деньги, не подписав ни один документ в банковском учреждении, потребовала сообщить о случившемся в полицию. Там они пояснили, что стражи порядка приходили ранее и проводили с жителями их дома профилактические беседы о мошенничестве, сообщает МВД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖители Ухты жалуются на стаи собак рядом со школойОтвет администрации шокирует (подробности)