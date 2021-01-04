Ушел из жизни один из основателей общества \\"Мемориал\\" в Коми, главный редактор Коми республиканского мартиролога жертв политических репрессий \\"Покаяние\\" Михаил Рогачев. Ему было 68 лет.Как сообщил «Комсомолке – Коми» сын скончавшегося, Михаил Борисович скончался вчера, 3 января, в больнице Санкт-Петербурга от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. По словам Алексея Рогачева, отец попал в больницу еще летом из-за проблем с сердцем, уже там, позже, у него диагностировали ковид. Казалось, что здоровье уже шло на поправку, но тут врачи сообщили о смерти.Супруга Михаила Рогачева тоже больна коронавирусом и лечится дома. Сейчас родственники решают, где похоронить М.Рогачева - в Санкт-Петербурге, где живут его супруга и младший сын, или в Сыктывкаре, где он был очень дорог многим людям.Михаил Рогачев родился в 1952 году в Риге (Латвия). Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Кандидат исторических наук.В Республику Коми приехал в 1975 году по распределению. Работал учителем в с. Туискерес (Усть-Вымский р-н), научным сотрудником отдела этнографии Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН. С 1992 года – учитель истории Коми республиканского лицея при СыктГУ (Сыктывкар).Опубликовал 185 научных работ в республиканских, российских и зарубежных изданиях. Является членом авторского коллектива таких изданий, как энциклопедия \\"Республика Коми\\" в 3-х томах (1997-2000), \\"Атлас Республики Коми\\" (2001), \\"Связь времен\\" (2000), \\"Народы Поволжья и Приуралья\\" (2000), \\"История Республики Коми\\" в 2-х томах. Научный руководитель и ответственный редактор, один из авторов учебника \\"История Республики Коми. 7-11 классы\\", автор учебного пособия \\"Летопись Коми края\\".С 1989 года принимал участие в работе Общества \\"Мемориал\\". В 1990-2007 гг. был председателем Правления Сыктывкарской общественной организации \\"Мемориал\\". С 2000 г. – председатель Правления Коми республиканского благотворительного общественного фонда жертв политических репрессий \\"Покаяние\\". Как редактор и автор принимал участие в подготовке всех томов мартиролога \\"Покаяние\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОн шесть дней полз по лесу с обмороженными ногамиНастоящее новогоднее чудо произошло в Коми (подробности)