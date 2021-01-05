В южных районах Коми будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер ЮВ 4-9 м/с. Температура ночью -10...-15, днем -7...-12, при прояснении ночью -18...-23, днем -14...-19°С.В северных районах ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер Ю, ЮВ 3-8 м/с. Температура ночью -19...-24, при прояснении -27...-32, днем -16...-21, в отдельных восточных районах -22...-27°С. По республике местами сохраняется гололедно-изморозевое отложение.В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер ЮВ 4-9 м/с. Температура ночью -11...-13, днем -8...-10°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)