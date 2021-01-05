Авария произошла 4 января ночью, в 2.10. Водитель 1988 года рождения за рулем Kia ехал по автодороге \\"подъезд к селу Хабариха\\" в направлении дороги Усть-Цильма - Серегово - Щелья - Хабариха - р. Сосья. На 44 км водитель не справился с управлением и съехал в кювет прямо по ходу движения, где машина опрокинулась.В результате аварии водитель получил ушибы головы, грудины и уха. У пассажирки 1991 года рождения ушибы лица и спины. Еще у одной пассажирки 1997 года рождения - вывих плеча. Пассажир 1993 года рождения получил рану головы. Всех пострадавших доставили в больницу.Виновник аварии ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, имеет стаж вождения с 2008 года, сообщает УГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОн шесть дней полз по лесу с обмороженными ногамиНовогоднее чудо в Коми (подробности)