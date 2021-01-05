Авария произошла 4 января в Сыктывкаре. В 23.27 водитель 1989 года рождения за рулем Chevrolet ехал по улице Карла Маркса со стороны Чкалова. Напротив дома №182 по Карла Маркса наехал на пешехода, который переходил проезжую часть. После этого автомобиль совершил наезд на препятствие - опору ЛЭП.В аварии пострадал пешеход 1973 года рождения. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом бедра и обеих голеней. Был госпитализирован. В течение года водитель привлекался три раза, стаж с 2021 года, сообщает УГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМашина улетела в кюветЧетыре человека в больнице (подробности)