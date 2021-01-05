В отдел МВД по городу Ухте обратился с заявлением местный житель, 1958 года рождения. Заявитель сообщил, что стал жертвой мошенников, выманивших у него 18 600 рублей под предлогом оказания интимных услуг.Установлено, что 62-летний ухтинец зашел на сайт, чтобы выбрать вариант для приятного времяпровождения. Заявитель нашел объявление молодой особы и вступил в переписку. Представитель девушки обговорил условия предоставления услуг – время, место и размер оплаты.По договоренности сторон часовое свидание должно было пройти на квартире потерпевшего. В ходе общения ухтинца убедили, что одного часа будет явно недостаточно, поэтому заранее стоило бы оплатить продление услуги еще на час и плюс страховку для девушки, если будут какие-либо повреждения на ее теле.В общей сложности потерпевший перевел на указанный счет 18 600 рублей. Однако после перевода денежных средств телефон посредника оказался вне зоны доступа. Свидание не состоялось.По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст.159 ч.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).Ведется расследование, сообщает пресс-служба МВД по Республике КомиЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖители Ухты жалуются на стаи собак рядом со школойОтвет администрации шокирует (подробности)