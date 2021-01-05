Авария произошла 4 января. Водитель 1992 года рождения за рулем \\"Урала\\" ехал по автодороге \\"месторождение Баган\\" в направлении автодороги \\"подъезд к Усинску\\". В 01.15 при выезде со второстепенной дороги на главную при повороте налево в сторону Усинска не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем УАЗ.В результате пострадал водитель УАЗа - мужчина 1986 года рождения. Он получил закрытый перелом голени со смещением, ссадины голени и лица. Был госпитализирован.Виновник аварии в течение года к административной ответственности не привлекался, имеет стаж вождения с 2011 года, сообщает УГИБДД МВД по РК.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре сбили пешехода и опору ЛЭП (подробности)