В период с 31 декабря по 4 января на территории Республики Коми произошло 37 пожаров, погибло три человека, спасено 16 людей. В прошлом году в эти же дни было зафиксировано 16 пожаров, один погибший.Наибольшее количество пожаров в первые новогодние дни произошло в Воркуте (6), Сыктывкаре (5)и Ухте (4). На территориях Сыктывдинского и Усть-Цилемского районов было зарегистрировано по три пожара.Большинство пожаров произошло в жилом секторе. Их основными причинами стали нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей (15 пожаров или 41% от общего числа), недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении (по 8 пожаров или 22%).Шесть пожаров произошло на транспорте, четыре – в гаражных комплексах, два возгорания - на открытых территориях.Пожары, в результате которых погибли люди, произошли в Усть-Цилемском и Княжпогостском районах.2 января произошел пожар в жилом многоквартирном доме в селе Окунев Нос. В квартире, где произошло возгорание, огнеборцами были обнаружены двое погибших – женщина 1949 года рождения и мужчина 1970 года рождения.3 января произошел пожар в частном жилом доме в селе Шошка. На месте пожара обнаружили погибшего хозяина дома – мужчину 1970 года рождения.В обоих случаях причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает МЧС по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОн шесть дней полз по лесу с обмороженными ногамиНовогоднее чудо в Коми (подробности)