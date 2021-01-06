Трагедия произошла в Ухте 4 января. Ребёнок упал с высоты 5-этажа и получил тяжелые травмы. В город немедленно вылетел борт санавиации Центра медицины катастроф.Малыша эвакуировали в Коми республиканскую детскую клиническую больницу в Сыктывкар, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Праздничные дни стали хлопотными для медиков. Специалисты центра вылетали в Усть-Цильму, оттуда эвакуировали двух пациентов, а также оказывали помощь заболевшему в Усинске.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми появится единая диспетчерская по приему вызовов скоройКак спасали в пандемию людей из отдаленных районов (подробности)