Сегодня, 6 января, считается последним днем поста, а в ночь наступит один из важных религиозных праздников - Рождество Христово.В 9 часов утра в главном храме республики - Свято-Стефановском кафедральном соборе - началась божественная литургия свт. Василия Великого, которую служит правящий архиерей Питирим. Во время литургии в приходах республики быда зажжена и вынесена в центр храма большая свеча - как первый символ приближающегося Рождества.Также архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский проведет ночное рождественское богослужение, которое начнется сегодня, 6 января, в 23:50.8 января в 8.00 пройдет Божественная литургия в Свято-Казанском храме (м. Кочпон).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОн шесть дней полз по лесу с обмороженными ногамиНовогоднее чудо в Коми (подробности)