Волонтеры «Ухтаспас» просят помощи в поиске молодой женщины, пропавшей 2 января. Баскакова Наталья Сергеевна 1985 года рождения 2 января вышла из дома п. Ст. Ветлосян и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: среднего телосложения, рост 160-162 см., волосы светло-рыжие ниже плеч. Имеется татуировка знака \\"Дева\\" на правой лопатке, пирсинг в носу в виде гвоздика.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о его местонахождении, просим позвонить по телефонам: +7(904)108-42-10- Полиция; +7(958)170-16-24- Дежурный \\"Ухтаспас\\"ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОн шесть дней полз по лесу с обмороженными ногамиНовогоднее чудо в Коми (подробности)