Лыжница из Коми Юлия Ступак выиграла гонку преследования классическим стилем на этапе \\"Тур де Ски\\" в итальянском Тоблахе.Она преодолела дистанцию за 29 минут 24,7 секунды, сообщает news.sportbox.ru.Второй финишировали шведка Эбба Андерссон. Тройку лучших замкнула американка Джессика Диггинс.Юлия рассказала журналистам, что посвящает эту победу своему сыну Арсению, которому исполняется один год.Сама гонка, по её словам, оказалась фантастической – очень трудной, но и очень тактической.\\"До старта у меня было странное состояние из-за дня рождения Арсения, ведь семья дома празднует, а я здесь. Но мое сердечко, конечно, с ними – по семье я очень скучаю и поэтому сейчас испытываю и радость, и тоску\\", - поделилась Ступак.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПевица из Коми вошла в совет учрежденного Путиным фонда помощи детям (подробности)