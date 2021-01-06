Волонтеры «УхтаСпас» и МВД Коми разыскивают пропавшего в Ухте человека: Павел Калинин 1976 года рождения. О его местонахождении неизвестно со 2 января.Приметы: среднего телосложения, рост 185 см., волосы темные, коротко стриженные. При себе имел мобильный телефон. Был одет: черные джинсы, черная дубленка, черные ботинки.Все, кто может сообщить какую-либо информацию об ее местонахождении, просьба позвонить по телефонам: +7(904)108-42-10 полиция, +7(958)170-16-24 дежурный \\"Ухтаспас\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМолодая красивая женщина пропала в Коми (подробности)