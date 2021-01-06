В преддверии Рождества сотрудники МЧС по Коми проверили пожарную безопасность храмов и церквей. В целом праздничные мероприятия пройдут на 90 объектах во всех в городах и районах республики.Накануне празднования инспекторы Госпожнадзора провели противопожарные инструктажи со священнослужителями и обслуживающим персоналом, напомнили правила пожарной безопасности, порядок действий в случае возникновения пожара, а заодно проверили знания по применению первичных средств пожаротушения.Особое внимание инспекторы уделили состоянию путей эвакуации, наличию и исправности автоматических средств противопожарной защиты зданий и первичных средств пожаротушения.\\"На время рождественских мероприятий в республике будет организовано дежурство и патрулирование сотрудников подразделений Главного управления, республиканского Управления ППС и ГЗ, пожарных добровольцев и общественных помощников. Силы и средства пожарно-спасательных гарнизонов переведены на усиленный режим несения службы\\", - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Константин Сухарев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПравославные в Коми отмечают рождественский сочельник (подробности)